3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится 5 августа
Уже на этой неделе официально откроют главное спортивное событие года - Беларусь примет II Игры стран СНГ, где разыграют медали в 20 видах спорта. А количество стран-участниц - 24, то есть белорусский мультиспортивный форум существенно расширил географию и рамки соревнований.
Пляжный футбол - тот вид спорта, который наверняка будет иметь прекрасный рейтинг в телеэфире, ведь палитра стран, регионов и, соответственно, футбольных школ особенно крупная. А наши ребята совсем недавно обеспечили себе путевку в финальный раунд чемпионата мира. Беларусь поведет к успеху уроженец Буэнос-Айреса, но выросший в Испании Николас Альварадо. Невероятно открытый человек, который настолько полюбил Беларусь, что во время съемок проекта "Про игры" признался: ему комфортнее белорусская столица, чем родной Буэнос-Айрес.
Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Наши игроки прямо сейчас делают большую работу, чтобы показать себя на II Играх стран СНГ. Ведь на нас лежит большая ответственность. Мы мотивированы сделать все возможное, чтобы показать большой результат. Те, кто придет понаблюдать за нами на II Играх стран СНГ, увидят белорусскую команду, которая полностью отдается своей публике и играет красиво.
Белтелерадиокомпания постарается охватить самые заметные события, а в рамках информационных выпусков Агентства теленовостей следите за самыми оперативными и интересными новостями. Торжественная церемония открытия состоится 5 августа на "Минск-Арене" - идут последние приготовления.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября