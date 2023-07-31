Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится 5 августа

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

Наши игроки прямо сейчас делают большую работу, чтобы показать себя на II Играх стран СНГ. Ведь на нас лежит большая ответственность. Мы мотивированы сделать все возможное, чтобы показать большой результат. Те, кто придет понаблюдать за нами на II Играх стран СНГ, увидят белорусскую команду, которая полностью отдается своей публике и играет красиво.