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"Тоттенхем" обыграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии по футболу

В центральном матче туралидер турнирной таблицы "Тоттенхем" Жозе Моуриньо выиграл у "МанчестерСити" Хосепа Гвардиолы 2-0. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте встречи- гол забил Сон Хын Мин, в середине второго тайма Ло Чельсо удвоил преимуществосвоей команды.

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