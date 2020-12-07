"Тоттенхэм" побеждает "Арсенал" в дерби северного Лондона

Победа в дерби Северного Лондона остается за "Тоттенхэмом", а форвард шпор Харри Кейн забивает уже 250-й мяч за карьеру. Он и по традиции Сон Хын Мин - главные герои поединка, в котором был повержен "Арсенал" со счетом 2:0. Вскоре на первом месте в турнирной таблице "Тоттенхэм" догнал "Ливерпуль", который камня на камне не оставил от "Вулверхэмптона" - 4:0.