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"Тоттенхэм" побеждает "Арсенал" в дерби северного Лондона
Победа в дерби Северного Лондона остается за "Тоттенхэмом", а форвард шпор Харри Кейн забивает уже 250-й мяч за карьеру. Он и по традиции Сон Хын Мин - главные герои поединка, в котором был повержен "Арсенал" со счетом 2:0. Вскоре на первом месте в турнирной таблице "Тоттенхэм" догнал "Ливерпуль", который камня на камне не оставил от "Вулверхэмптона" - 4:0.
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