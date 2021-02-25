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"Тоттенхэм" становится первым участником 1/8 финала Лиги Европы

В Лондоне "шпоры" повторно разбили австрийский "Вольфсбергер" - 4:0. Карлос Винисиус оформил дубль. 8:1 англичане сильнее по сумме двух противостояний.

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