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"Тоттенхэм" вырвал победу над "Брайтоном" 1:0

В перенесенных матчах АПЛ накануне "Тоттенхэм" в концовке вырвал победу над "Брайтоном" 1:0. "Шпоры" третьи в таблице, "Уотфорд" и "Саулгемптон" сыграли вничью 1:1.

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