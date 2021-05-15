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Товарищеский матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана отменен

Товарищеский матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана, который должен был пройти сегодня, отменен. Накануне после прохождения тестирования на COVID-19 положительный результат был выявлен у представителя делегации соперника. Он уже отправлен на десятидневную самоизаляцию. С 16 мая на запланированную самоизоляцию уходят все команды, планетарный же форум стартует 21 мая.

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