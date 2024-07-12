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Товарищеский матч сборных Беларуси и России по пляжному футболу покажет "Беларусь 5"

12 июля сборная Беларуси по пляжному футболу проведет первый из двух запланированных товарищеских матчей против российской команды. Поединки пройдут в Санкт-Петербурге. В распоряжении рулевого национальной дружины Николаса Альварадо 14 игроков. Среди них и лидеры Вадим Бокач, Иван Константинов, Игорь Бриштель.

Прямую трансляцию игры покажет телеканал"Беларусь 5". Начало в 19:55. Ответная встреча пройдет 14-го числа.

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