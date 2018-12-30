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Традиционная Рождественская гонка легенд биатлона вновь била рекорды телерейтингов
Одно из самых заметных спортивных предновогодних событий состоялось накануне в Германии. Традиционная Рождественская гонка легенд вновь била рекорды телерейтингов. На трибунах арены в Гельзенкирхене состоялся аншлаг. Масса красивых перформансов с участием Домрачевой, спортивная борьба самого высокого уровня и, наконец, непосредственно результат. Подробнее расскажет Андрей Козлов.
50 тысяч зрителей на знаменитой "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене, затаив дыхание, слушали слова одной из самых титулованных биатлонисток в истории мирового спорта. Дарья Домрачева, находясь рядом с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, говорила невероятно искренне. Момент особенный - именно в этот вечер состоялось официальное завершение карьеры такого легендарного тандема.
Незадолго до этого презентация Дарьи как удивительного атлета в XXI веке. Домрачева на протяжении своей карьеры действительно рушила все барьеры, а потом растопила сердце легендарного норвежца.
Тандем, который уже после завершения карьеры вселяет страх в любого соперника.
А вот дальше биатлон предстает перед нами как один из самых популярных зимних видов спорта в формате шоу. Белорусская прима здесь как вишенка на торте, состоящем сплошь из легенд.
Сначала в формате Рождественской гонки массовый старт. Однако подобный перформанс на старте затмил бы для нас результат, если бы не прекрасное выступление Домрачевой и Бьорндалена. Начало гонки для этого дуэта не сказать, что сложилось. Однако опыту белоруске и норвежцу не занимать. На протяжении дистанции они вырвались вперед, в итоговом протоколе став третьими. Как же жаль, что профессиональную карьеру Дарья и Уле-Эйнар завершили. Эмоции российского комментатора и большого друга нашей страны, как говорится, без комментариев.
Затем гонка преследования. Гандикап в 6 секунд на старте Домрачева и Бьорндален отыгрывают уже в самом начале. Дальше непростая и изнуряющая дистанция, которую самый близкий для нас дуэт проходит блестяще.
Напряжение на стрельбище Домрачева сбавляет отличной стрельбой. В общем-то, вырвавшись со старта в лидеры, белоруска и норвежец доводят дело почти до победы и становятся третьими – обратите внимание на красивый жест немецкого биатлониста Долля.
Это последний старт Дарьи в карьере. За одной оговоркой - за пределами родной страны. В феврале в Раубичах состоится гонка легенд и чемпионат Европы, которые мы уже очень ждем.
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