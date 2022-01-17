3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Трансферы в футболе - Чичкан будет играть за "Уфу", а Шестюк подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Установленные потолки зарплат в белорусском футболе вследствие неудачных результатов наших команд в течение последних лет подталкивают игроков к настоящей конкуренции. Ее первые результаты видны уже сейчас. Сразу два футболиста убедили работодателей из элитного дивизиона России в своей профпригодности. Вратарь Антон Чичкан из БАТЭ теперь будет играть за "Уфу", а нападающий Александр Шестюк из "Динамо-Брест" подписал контракт с "Нижним Новгородом". Трансферное окно в Европе закроется 31 января.
Солигорский "Шахтер" усилился Денисом Козловским. Воспитанник "Белшины" в прошлом сезоне в первой лиге, выступая за гомельский "Локомотив", забил 29 голов.