Трансгендер установил два национальных рекорда на состязаниях по плаванию в Соединенных Штатах

США внутри страны все активнее погружаются в хаос решений и толерантности. Трансгендер, который теперь называет себя Лией Томас, установил на состязаниях по плаванию в Соединенных Штатах два национальных рекорда. В прошлом году он был принят в мужскую сборную страны, а потом перешел в женскую, где добился совершенно выдающихся успехов. Правда, болельщики в соцсетях требуют положить конец, как они выражаются, "этому безумию", ведь теперешняя Лия Томас гораздо крупнее своих подруг по сборной.