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Трансгендер установил два национальных рекорда на состязаниях по плаванию в Соединенных Штатах
США внутри страны все активнее погружаются в хаос решений и толерантности. Трансгендер, который теперь называет себя Лией Томас, установил на состязаниях по плаванию в Соединенных Штатах два национальных рекорда. В прошлом году он был принят в мужскую сборную страны, а потом перешел в женскую, где добился совершенно выдающихся успехов. Правда, болельщики в соцсетях требуют положить конец, как они выражаются, "этому безумию", ведь теперешняя Лия Томас гораздо крупнее своих подруг по сборной.
Массовое комплектование американских спортивных команд трансгендерами началось в прошлом году. Такие спортсмены оказались особенно успешными в боксе, борьбе, тяжелой атлетике, особенно когда "мужчина в прошлом" выступает за женскую команду.
Вообще, эти виды все стремительнее превращаются в удел трансгендеров.
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