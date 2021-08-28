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Трансляции матчей 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу смотрите на "Беларусь 5"
Прервать серию из двух поражений кряду - с такими мыслями бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Беларуси по футболу "Торпедо-БелАЗ" отправился на юг страны. "Автозаводцы" в нынешнем первенстве идут лишь во второй части турнирной таблицы, куда серьезнее выглядит соперник по 21-му туру "Гомель". Клуб Ивана Биончика продолжает борьбу за пьедестал первенства. Причем на домашней арене "рыси" еще не проигрывали. Получится ли сегодня эту приятную статистику сохранить либо "Торпедо" преподнесет сюрприз - узнаем из прямой трансляции. Она начнется в 16:20 на телеканале "Беларусь 5".
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