Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин возглавил минское "Динамо"

Погрузимся в мир хоккея. Трансферная новость, которая взорвала все пространство КХЛ. Сергей Брылин - новый главный тренер минского "Динамо". Он имеет богатый опыт выступления в НХЛ. Там же за океаном Брылин получал и первый тренерский опыт.

Это история о верности. Сергей Брылин - воспитанник московского ЦСКА. Однако его главные спортивные достижения связаны с сильнейшей лигой мира на планете. Нападающий еще в 1992 году был задрафтован клубом "Нью-Джерси". И именно за "Девилз" форвард провел все свои 13 сезонов в НХЛ. Брылин является одним из немногих хоккеистов, причастных ко всем чемпионским титулам в истории франшизы. А пару лет назад россиянина включили в Зал славы "дьяволов".

Эта история об успехе. Сергей Брылин считается одним из самых преданных и титулованных российских легионеров в НХЛ. На его счету 3 Кубка Стэнли.

Эта история о возвращении. Сергей Брылин завершал профессиональную карьеру именно на родине. После отъезда из США нападающий отыграл 4 сезона в КХЛ за СКА из Санкт-Петербурга и новокузнецкий "Металлург". После практически сразу мастер перешел на тренерскую работу в структуре родного "Нью-Джерси". Специалист выступал и консультантом, и ассистентом главкома как в фармклубе, так и в основной команде. Коуч когда-то помогал форварду сборной Беларуси Егору Шаранговичу адаптироваться в НХЛ и "Дэвилз".

Егор Шарангович, нападающий ХК "Калгари Флэймз": "На самом деле очень много помогал и по бытовым вопросам, и по игровым вопросам, потому что когда я приехал в Америку, у меня, во-первых, не было английского. Он мне много переводил и подсказывал. Очень хороший специалист, потому что подойдет с ноутбуком, видео покажет, как лучше сыграть, что-то посоветует. Очень опытный человек, которого можно будет слушать, брать с него пример и какой-то опыт".

Эта история о новом вызове. В штабе "Нью-Джерси" Сергей Брылин успешно отработал последние 4 сезона, отвечая за тактические нюансы и меньшинство. Минские "динамовцы" заключили контракт со специалистом, который знает требования современного хоккея и умеет развивать молодежь.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Многие из тех, кто видел его работу в НХЛ, уже давно прочили ему перспективы главного тренера. Об этом однажды публично говорил и Александр Овечкин. Мы ждем от тренера хоккей, который даст результаты и одновременно раскроет таланты. Лично я убежден, что для этого он обладает всеми необходимыми компетенциями".

Что касается "зубров", то подготовка к сезону КХЛ уже стартовала. Игроки, которые имеют двусторонние контракты, уже трудятся как в тренажерном зале, так и на льду. Пока на "Минск-Арене" занимаются 13 человек: 2 вратаря, 3 защитника и 8 нападающих. Напомним, что по регламенту Лиги хоккеисты на односторонних соглашениях присоединятся к кэмпу "бело-синих" 1 августа.

Новый сезон КХЛ осталось ждать недолго. Минское "Динамо" проведет первый домашний матч чемпионата 7 сентября. Стартовым соперником "зубров" станет нижегородское "Торпедо".