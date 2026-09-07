Трехметровая водная арка, 5G и рупоры: Life поддержал участников Минского полумарафона

Минский полумарафон в этом году собрал более 25 тыс. участников из 40 стран. Цифровой оператор Life стал генеральным партнером дистанции 10 км - именно с нее стартовал весь полумарафон. Для участников оператор подготовил маршрут поддержки со дня выдачи стартовых номеров до финишного фото.

В дни перед забегом Life помогал переждать дождь и угощал мятными комплиментами. Для участников 10-километровой дистанции оператор также подготовил 5 тыс. конвертов с SIM-картами тарифа "Все легко Pro" - их бегуны получили в стартовых пакетах.

6 сентября перед стартом марафона всех участников ждала разминка с маскотом Понирогом и тренером. А дальше поддержка Life продолжилась уже на самом маршруте.

В районе сквера Дзержинского бегунов встречали создатели настроения с портативными колонками. Напротив Белорусского государственного цирка бегунов поддерживали мотиваторы с плакатами, а на проспекте Победителей, у стелы "Минск - город-герой", - команда с рупорами. Шутки, теплые слова и поддержка помогали не сбавлять темп и добежать до финиша.

Одной из самых заметных точек маршрута стала трехметровая водная арка Life на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина. Пробежать через нее можно было прямо во время дистанции - освежиться и набраться сил перед последними километрами.

Технологии тоже были частью маршрута. Чтобы связь оставалась стабильной, оператор усилил сеть в зоне стадиона "Динамо". В пиковое время на экспозоне максимальная скорость 5G по результатам замеров достигала 850 Мбит/с.

После финиша в чаше стадиона "Динамо" участники могли привести себя в порядок, сделать персональное фото со своим временем финиша и дистанцией на LED-экране и встретиться с другими бегунами в хабе "Найди меня".

В сквере рядом со стадионом три дня работала бренд-площадка Life. Здесь участники могли восстановить силы с помощью кислородного коктейля, а для всех желающих работали цифровые интерактивы. В день марафона площадку посетили более 1 тыс. человек.

В этом году на старт Минского полумарафона вышли порядка 55 сотрудников Life - это рекордное участие команды компании. Сотрудники стартовали на всех дистанциях полумарафона и вместе с тысячами участников стали частью одного из самых масштабных спортивных событий года.

Life - цифровой оператор, услугами которого пользуются более 1,5 млн белорусов. Оператор регулярно становится частью городских событий - поддерживает празднование Дней города, спортивные и культурные мероприятия по всей стране.

Партнерство Life с одним из главных спортивных событий столицы продолжает традицию поддержки городских праздников и мероприятий. В этом году полумарафон вновь стал частью праздничной программы ко Дню города Минска.