Тремя матчами продолжится 24-го тур чемпионат Беларуси по футболу

Три матча 24-го тура чемпионата страны по футболу внесут изменения в сводную таблицу розыгрыша.



Вначале дзержинский "Арсенал" на своем поле будет принимать гродненский "Неман". Напомним, что дружина Игоря Ковалевича продолжает гонку с минским "Динамо" за победу в первенстве. Пока коллектив из города на Немане лидирует с тремя баллами отрыва от бело-синих. Но у "столичных" есть еще три игры в запасе.



Битву против "Арсенала" в прямом эфире покажет "Беларусь 5" в 15:00.



Также на спортивном телеканале в режиме реального времени состоится встреча солигорского "Шахтера" как раз против столичного "Динамо".



Стартовый свисток прозвучит в 20:00.