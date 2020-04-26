Тремя играми сегодня завершится 6-й тур чемпионата страны по футболу - лидеры сезона "Слуцк" и "Торпедо-БелАЗ" проведут домашние игры. Дружина Виталия Павлова в 14:00 примет последнюю команду в турнирной таблице - "Белшину", а "автозаводцы" в 16:00 сыграют с "Рухам", в заключительной игре тура в 18:00 "Ислочь" примет "Витебск". Все три поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".