Тремя матчами продолжится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу

Тремя матчами в двух городах сегодня продолжится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. Две встречи пройдут в столице. Футбольный клуб "Минск" на стадионе "Трактор" принимает одного из лидеров первенства - жодинский "Торпедо-БелАЗ". Стартовый свисток прозвучит в 14 часов. Следом противостояние в Бресте.



Абсолютный новичок Высшей лиги - "Рух" - принимает середняка турнирной таблицы - "Городею". И центральный матч вечера пройдет на столичном стадионе "Динамо". Местная команда идет на девятом месте после шести туров, оппонент же - "Слуцк" - сенсационно лидирует в первенстве. На чьей стороне удача будет сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Все три игры спортивный канал покажет в прямом эфире.



