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Тремя матчами сегодня продолжится пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

Два из них в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Бронзовый призер прошлого розыгрыша "Динамо" в Минске примет гродненский "Неман". Столичные идут в нынешнем первенстве третьими, гости - на 7-ой позиции. Прямая трансляция начнется в 18:40 на спортивном канале.

А в 20:40 - противостояние в Борисове. Чемпион БАТЭ играет с футбольным клубом "Минск". “Горожане” пока не знают поражений, как и побед. Все матчи сыграны вничью, а "желто-синие" в третьем туре уступили брестскому "Динамо".

Откроет же программу игрового дня встреча "Витебск" - "Слуцк".

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