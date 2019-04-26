Тремя матчами сегодня продолжится пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

Два из них в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5" . Бронзовый призер прошлого розыгрыша "Динамо" в Минске примет гродненский "Неман". Столичные идут в нынешнем первенстве третьими, гости - на 7-ой позиции. Прямая трансляция начнется в 18:40 на спортивном канале.

А в 20:40 - противостояние в Борисове. Чемпион БАТЭ играет с футбольным клубом "Минск". “Горожане” пока не знают поражений, как и побед. Все матчи сыграны вничью, а "желто-синие" в третьем туре уступили брестскому "Динамо".