Тремя матчами сегодня стартует 22 тур чемпионата Беларуси по футболу

Тремя матчами в Слуцке, Минске и Бресте сегодня стартует 22 тур чемпионата Беларуси по футболу.Пожалуй, самый любопытный поединок дня пройдет на столичном стадионе "Трактор", где "Ислочь" примет лидера сезона - “Шахтер” из Солигорска. Действующий чемпион - брестское “Динамо” - сыграет дома против одного из аутсайдеров - бобруйской “Белшины”. Все встречи пятницы смотрите в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Отметим, все матчи тура пройдут без зрителей на стадионе.