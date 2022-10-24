24 октября тремя матчами завершится 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Два из них в прямом эфире покажет Белтелерадиокомпания. В 15:30 на юге страны прозвучит стартовый свисток во встрече между "Гомелем" и "Ислочью". "Волки" все еще борются за места на пьедестале, они идут четвертыми - в четырех очках от "Энергетика-БГУ". Сами же "студенты" сегодня также выйдут на поле в Могилеве против главного аутсайдера первенства - "Днепра". Прямой эфир со стадиона "Спартак" можно смотреть на спортивном канале Белтелерадиокомпании, начало в 17:20.