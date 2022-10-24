3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Тремя матчами завершится 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу
24 октября тремя матчами завершится 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Два из них в прямом эфире покажет Белтелерадиокомпания. В 15:30 на юге страны прозвучит стартовый свисток во встрече между "Гомелем" и "Ислочью". "Волки" все еще борются за места на пьедестале, они идут четвертыми - в четырех очках от "Энергетика-БГУ". Сами же "студенты" сегодня также выйдут на поле в Могилеве против главного аутсайдера первенства - "Днепра". Прямой эфир со стадиона "Спартак" можно смотреть на спортивном канале Белтелерадиокомпании, начало в 17:20.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов