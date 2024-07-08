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Тремя поединками завершился 15-й тур Высшей лиги в Беларуси, как сыграли
Накануне тремя поединками завершился 15-й тур Высшей лиги. Открывали программу заключительного игрового дня "Минск" и "Неман". Без лишних нервов гродненцы обыграли горожан 2:0. Следом встречались "Нафтан-Новополоцк" и "Слуцк". В этой дуэли сильнее были парни Гуриновича - 4:1. И завершали футбольный уикенд "Днепр-Могилев" и "Шахтер". Болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей. Победу же праздновали солигорчане - 3:2. Решающий гол на счету Дениса Ковалевича. Счастливой стала 86-я минута матча.
15-й тур - экватор чемпионата страны. Сейчас в Высшей лиге летняя пауза. Теперь пристальное внимание к еврокубкам, где выступят "Динамо-Минск", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Неман". Первые три команды свои матчи проведут уже на этой неделе.
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