Тремя поединками завершился 15-й тур Высшей лиги в Беларуси, как сыграли

Накануне тремя поединками завершился 15-й тур Высшей лиги. Открывали программу заключительного игрового дня "Минск" и "Неман". Без лишних нервов гродненцы обыграли горожан 2:0. Следом встречались "Нафтан-Новополоцк" и "Слуцк". В этой дуэли сильнее были парни Гуриновича - 4:1. И завершали футбольный уикенд "Днепр-Могилев" и "Шахтер". Болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей. Победу же праздновали солигорчане - 3:2. Решающий гол на счету Дениса Ковалевича. Счастливой стала 86-я минута матча.



15-й тур - экватор чемпионата страны. Сейчас в Высшей лиге летняя пауза. Теперь пристальное внимание к еврокубкам, где выступят "Динамо-Минск", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Неман". Первые три команды свои матчи проведут уже на этой неделе.