Тренер "Минчанки" о предстоящих матчах в Суперлиге: Будем выкладываться на максимум в каждой игре

13 ноября в Минске во Дворце спорта "Уручье" состоится матч по волейболу между "Минчанкой" и "Заречьем-Одинцово".



К сожалению, для местных болельщиков это пока лишь второй домашний матч в сезоне. Так уж распорядился календарь: на старте турнира "Минчанка" больше играет в гостях, вдали от родных стен. Из-за этого старт получился сложным. Поклонникам команды нужно запастись терпением: сейчас идет процесс становления коллектива, состав серьезно обновился.

На счету "Минчанки" пока одна волевая победа, за которой последовали обидные поражения. Тем не менее, главный тренер Александр Перепелкин шаг за шагом сплачивает команду, налаживает игровые связи и ведет ее к высокому уровню.

Как команда сыграет сегодня против мощного "Заречья-Одинцово" - пока интрига, но в лагере "Минчанки" верят в свои силы.

"Проявление спортивных бойцовских качеств, всегда будет оставаться главным в игре. Болельщик ценит именно такие моменты: хорошие розыгрыши, борьбу и горящие глаза игроков. Думаю, это основа. Конечно, мы не загадываем наперед, но настраиваемся выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы набирать очки", - рассказал главный тренер ВК "Минчанка" Александр Перепелкин.

Итак, в 18:00 состоится очередной матч Суперлиги: "Минчанка" принимает подмосковное "Заречье-Одинцово". Желаем белорусскому клубу только удачи!