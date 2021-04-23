Тренер Владимир Алекно покинул волейбольный клуб "Зенит-Казань"

Уроженец белорусского Полоцка и олимпийский чемпион Лондона в качестве тренера Владимир Алекно покидает казанский "Зенит". С наставником, который 12 сезонов руководил клубом, трогательно простились в социальных сетях и объявили о расставании официально. Под руководством Алекно "Зенит" взял 30 трофеев - 9 раз становился чемпионом России, 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и брал трофей на клубном чемпионате мира. На Олимпиаде в Токио Алекно будет возглавлять сборную Ирана, а затем приостановит тренерскую деятельность.