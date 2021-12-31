Тренера по американскому футболу облили майонезом - пострадавший был совсем не против

Главного тренера одной из университетских команд по американскому футболу облили майонезом, причем сам пострадавший был совсем не против - даже улыбался. Дело в том, что в Южной Каролине главным спонсором местных соревнований является компания, производящая майонез. И по традиции на голову тренера победителей выливается бидон этой сливочной приправы.

