Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по футболу назвал состав

Голкипер Артем Макавчик, полузащитники Кирилл Зинович и Руслан Лисакович вызваны в молодежную сборную Беларуси на заключительные матчи квалификации чемпионата Европы - 2023 против команд Кипра, Португалии и Исландии. Тренерский штаб с Сергеем Ясинским во главе обнародовал список из 23-х футболистов. 1 июня домашняя встреча с Кипром пройдет в Армении, там же спустя три дня примем Португалию. 8-го числа сыграем на выезде с Исландией.