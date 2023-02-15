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Тренировки финалистов "Снежного снайпера" проходят в Раубичах

В спорткомплексе "Раубичи" взрослые биатлонисты на целую неделю уступили лыжню и стрельбище детям. А все потому, что там проходят официальные тренировки юных спортсменов - финалистов "Снежного снайпера".

Пройдя через местные этапы соревнований, многие маленькие биатлонисты впервые оказались на "взрослой" трассе, к которой нужно подготовиться основательно. С ходу встать и бежать не получится, а многие еще никогда не стреляли из современных профессиональных винтовок. И хоть шансы отличиться есть у всех, однако в "Снежном снайпере" уже есть фавориты.

Через "Снежный снайпер" прошли многие белорусские звезды биатлона. И сейчас у маленьких спортсменов уже есть хороший пример перед глазами. Лидеры белорусской сборной - Антон и Динара Смольские - приедут на открытие соревнований. Старты гонок в трех возрастных группах намечены на 17 и 19 февраля.

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