Тренировки финалистов "Снежного снайпера" проходят в Раубичах

В спорткомплексе "Раубичи" взрослые биатлонисты на целую неделю уступили лыжню и стрельбище детям. А все потому, что там проходят официальные тренировки юных спортсменов - финалистов "Снежного снайпера".

Пройдя через местные этапы соревнований, многие маленькие биатлонисты впервые оказались на "взрослой" трассе, к которой нужно подготовиться основательно. С ходу встать и бежать не получится, а многие еще никогда не стреляли из современных профессиональных винтовок. И хоть шансы отличиться есть у всех, однако в "Снежном снайпере" уже есть фавориты.