Третий день чемпионата мира по легкой атлетике

Мы продолжаем следить за событиями на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. В третий день соревнований медали будут разыграны в пяти дисциплинах, в двух из которых принимают участие и белорусы. Ирина Жук выступит в финале в прыжках с шестом. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 20:45. Кроме того, медали в спортивной ходьбе на 20 километров разыграют женщины, в том числе наша Дарья Полуэктова. На дистанцию соперницы отправятся за полчаса до полуночи.