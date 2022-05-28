ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Третий игровой день чемпионата Беларуси по футболу

28 мая в 15:00стартует третий игровой день чемпионата Беларуси по футболу: субботнюю программу открывает противостояние в Бресте: "Динамо" примет БАТЭ, прямая трансляция встречи вас будет ждать на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все