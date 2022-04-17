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Третий матч финала хоккейного Кубка Президента пройдет 17 апреля - трансляцию проведет "Беларусь 5"
Третий акт большого хоккейного спектакля сегодня принимает ледовая сцена жлобинской арены "Металлург". "Юность" пока ведет в финале Кубка Президента со счетом 2:0. Но город сталеваров славится своей горячей публикой.
Андрей Козлов анонсирует третий матч финальной серии, останавливаясь на фигуре капитана "Юности" Андрея Антонова, который в пятницу, 15 апреля, блистал на льду, но сегодняшнюю игру пропустит из-за дисквалификации. Даже тот зритель, который подключился лишь к финалу Кубка Президента, без проблем назовет по пятерке игроков в составе каждой из команд. Финалисты, напомню, "Юность" и "Металлург". Суперзвезды минчан: Китаров, Павлович (тут с авторитетом нет вопросов), Гайнетдинов, Дрозд, наконец, Антонов (о нем вскоре очень подробно). Жлобин - это Гаврус, Горошко, обсуждаемый талант Саша Суворов, Кислый, еще один восходящий в звезды - Пинчук. В общем, здесь немало достойных игроков, но сегодня остановимся на фигуре Андрея Антонова. Он достойный из достойных.
Когда-нибудь стиль защиты Антонова могут назвать его именем. Преувеличение, конечно же, художественное, но смысл в подобном высказывании есть. Андрей (сгреческого имязначит мужественный и храбрый) - это борьба на льду, всегда цель и стремление в единоборствах идти до конца. Антонов богато поиграл в КХЛ, в сборной Беларуси, с которой пробивался в топ-6 чемпионата мира - 2009. И по-прежнему обладает хоккейной страстью - три ассиста во втором финале позволили ему разменять третью сотню баллов в составе "Юности"!
Сегодня, 17 апреля, - третий матч, который принимает Жлобин, а там зритель - это действительно дополнительное звено на льду. В помощи болельщиков можно не сомневаться.
Во второй же игре до сих пор в памяти сейв кипера "Юности" Фомина - тот не дал "Металлургу" сравнять. А после минчане вырвут победу - забросит Александр Пальчик. 4:3. В серии 2:0. Третья игра в эфире "Беларусь 5". Начало в 18:05.
Ну а мем почти 10-летней давности пусть останется на совести репортера, который работал в Екатеринбурге на флеше - Антонов тогда играл в "Автомобилисте". Не знать Антонова - это не знать белорусский хоккей.
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