Третий тур чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя поединками

В матче лидеров таблицы сойдутся "Энергетик"и "Минск". Еще одна команда, идущая без потерь, - "Ислочь" примет "Слуцк". "Витебск"в Борисове сразится со "Смолевичами". Два последних матча третьего тура в прямом эфире покажет "Беларусь 5".



