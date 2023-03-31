Третий в истории белорусского хоккея женский кэмп проходит в Раубичах

Привлечь внимание к развитию женского хоккея в Беларуси - такова цель организаторов проходящего в Раубичах кэмпа. В истории белорусского спорта это третий сбор, расписание которого составлено с небольшими изменениями. Вместо привычных трех дней на базе спортивного комплекса девушки будут заниматься почти неделю: с 26 марта по 1 апреля. А руководят тренировочным процессом, как и ранее, специалисты Федерации хоккея Беларуси и тренеры из ведущих хоккейных школ страны.