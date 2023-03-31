3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Третий в истории белорусского хоккея женский кэмп проходит в Раубичах
Привлечь внимание к развитию женского хоккея в Беларуси - такова цель организаторов проходящего в Раубичах кэмпа. В истории белорусского спорта это третий сбор, расписание которого составлено с небольшими изменениями. Вместо привычных трех дней на базе спортивного комплекса девушки будут заниматься почти неделю: с 26 марта по 1 апреля. А руководят тренировочным процессом, как и ранее, специалисты Федерации хоккея Беларуси и тренеры из ведущих хоккейных школ страны.
Помимо усиленных тренировок, девушки проходят и через настоящие спарринги с хоккейными командами. Так, 1 апреля спортсменки проведут контрольные игры: младшая группа сыграет три на три, а взрослая в традиционный хоккей 5 на 5.
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все