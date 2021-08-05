Третья медаль в копилке сборной Беларуси на Олимпийских играх

Белоруска дошла до финала в борьбе в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке наша атлетка спорила за золото с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, хозяйкой Игр Рисако Каваи. Несмотря на итоговый счет 5:0 в пользу японки, поединок получился упорным. Курочкина пыталась навязать борьбу именитой сопернице, но все же завершила соревнования с серебром, что также большое достижение. Поздравляем нашу Ирину! В белорусской копилке уже три награды, по одной каждого достоинства. В медальном зачете за нами пока 49-я позиция.

Но уже завтра эта строчка может измениться: Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов. А это значит, что борец обеспечил как минимум серебряную награду Игр в Токио. В 1/8 финала белорус одержал верх над кубинцем Жендри Гарзоном, а в следующем раунде и вовсе выбил одного из фаворитов в этом весе, американца Кайла Дэйка, не оставив тому шансов, 11:0. В полуфинале же справился с итальянцем Франком Чамизо, 9:7. В решающей схватке завтра сойдется с Заурбеком Сидаковым из России.