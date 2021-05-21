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Третья ракетка мира Симона Халеп снялась с турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос

Причина - травма, которую румынка получила во время матча второго круга на соревнованиях серии WТА в Риме. После проведенного в столице Италии МРТ Халеп сообщила, что у нее надрыв верхней части левой голени. Открытый чемпионат Франции стартует уже в ближайший понедельник.


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