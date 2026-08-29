Три белоруски вышли в финал чемпионата мира по пятиборью в Китае

Краткий пересказ от ИИ

Три белорусские спортсменки поспорят за медали чемпионата мира по современному пятиборью 2026 года, который проходит в китайском Гуйяне.

В полуфинальных соревнованиях выступили 36 лучших спортсменок по итогам квалификации, которые были разделены на две подгруппы. В первом полуфинале лучший результат показала наша Мария Гнедчик, в другой группе первое и второе место заняли белоруски Анастасия Орел и Виолетта Гуреева. Решающий старт с участием 18 сильнейших девушек пройдет днем 30 августа. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 11:35 по минскому времени.

В мужском зачете белорусские пятиборцы остались без финала: Владислав Нестеров, Евгений Орел и Максим Марук расположились на позициях с 31-й по 33-ю. На данный момент в активе нашей команды две медали планетарного форума в Китае - золото в женской эстафете (А. Орел - Гнедчик) и серебро в миксте (Е. Орел - Гуреева).