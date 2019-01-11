Сразу три белоруса завоевывают очки в мужском спринте на четвертом этапе Кубка мира: Владимир Чепелин с двумя промахами шестнадцатый, Антон Смольский, отстрелявший точно, двадцать шестой, Роман Елетнов с тремя штрафными кругами тридцать четвертый. Не было же равных Александру Логинову, Йоханес Бе второй, третий Себастьян Самуэльсон.