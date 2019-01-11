ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Три белоруса завоевывают очки в мужском спринте на четвертом этапе Кубка мира

Сразу три белоруса завоевывают очки в мужском спринте на четвертом этапе Кубка мира: Владимир Чепелин с двумя промахами шестнадцатый, Антон Смольский, отстрелявший точно, двадцать шестой, Роман Елетнов с тремя штрафными кругами тридцать четвертый. Не было же равных Александру Логинову, Йоханес Бе второй, третий Себастьян Самуэльсон.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все