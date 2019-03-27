Сразу три белоруски числятся в заявочном листе теннисного турнира в Мадриде, который пройдет с 3 по 16 мая. В число сеяных попали Александра Саснович, Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Пока же две последние сражаются в парном разряде турнира в Майами. Сегодня ночью по белорусскому времени Соболенко в дуэте с Элиз Мертенс пробилась в четвертьфинал, где сыграет против Габриэлы Дабровски и Сюй Ифань.