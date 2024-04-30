Три белоруски стали призерами Суперлиги, у Анны Климец - золото!

Такого в белорусском спорте не было, и вот случилось накануне! Прекрасное трио белорусских волейболисток стало обладателями медалей Суперлиги с разными командами и разного достоинства, в том числе и высшей пробы! Суперлига входит в топ-3 соревнований по волейболу на планете.



Андрей Козлов о яркой развязке сезона с белорусским колоритом.



К этому розыгрышу сердца и пульс зрителей находились в нестабильном состоянии. Женская финальная серия Суперлиги, в которой выступала и наша "Минчанка", по своей сюжетности и драматизму - совершенный образец спортивного спектакля. А для нас особенно. В каждой команде-финалистке играет белоруска. Вскоре итальянская волейболистка Пьетрини, чемпионка Европы, нанесет победный удар.



Среди важных фигур тренерского мэтра из Сербии Зорана Терзича - белорусская нападающая Анна Климец. У той в сезоне отчасти была роль джокера, с которой она блестяще справлялась. И в финальной битве с "Локомотивом" показала свой класс.



Иногда кажется, что у нас недооценивают своих звезд. К примеру, уроженка Барановичей, Климец, поиграла к своим 26 годам и в Италии, и в Турции, и в России. То есть в трех лучших чемпионатах на планете Земля.



Анна Климец, нападающая ВК "Динамо-Ак Барс" (Казань):

Мы всегда открыты. У нас интернациональная команда. Но белорусы более теплые. С серебром в итоге финишировал "Локомотив" из Калининграда, у которого и цвета, как на нашем родном флаге, так и атмосфера особенная на домашних матчах. В составе клуба из мировых звезд как турчанка Каракурт или чемпионка мира сербка Попович, особенно приятно наблюдать скромную уроженку Бреста Веру Костючик.



Вера Костючик, нападающая ВК "Локомотив" (Калининградская область):

Это карьерный, моральный и физический рост. Я хотела вырасти максимально как игрок в российском чемпионате, а дальше посмотрим. В те же минуты, когда "Локомотив" и "Динамо-Ак Барс" разыгрывали золото, своей значимой победы добивалась Анастасия Гарелик, которая училась волейболу в Минске. В "Ленинградке", а команду болельщики называют любя "пчелками", белоруска стала совершенно своей, и одной из главных звезд и бомбардиров Суперлиги.



"Ленинградка" - с бронзой. В матче за 3-е место Гарелик и компания победили, казалось бы, непобедимое московское "Динамо" во главе с Гончаровой. Костючик 23 года, Климец - 26. В Италии выступает на ведущих ролях Аня Давыскиба, которой тоже всего 24 года. Атакующая линия у белорусской команды восхищает. И когда восторжествует спортивная справедливость на планете - наша команда будет в прекрасном волейбольном возрасте.

