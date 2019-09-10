Три белоруски выступят на престижном теннисном турнире в Ухане

На престижном теннисном турнире категории "Премьер" в китайском Ухане выступят сразу три белоруски. К Арине Соболенко и Виктории Азаренко добавилась Александра Саснович. Третья ракетка страны оказалась в основной сетке соревнований после снятия испанки Карлы Суарес Наварро. Турнир пройдет с 22 по 29 сентября. Призовой фонд -2,5 миллиона долларов.