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Три белоруски выступят на престижном теннисном турнире в Ухане

На престижном теннисном турнире категории "Премьер" в китайском Ухане выступят сразу три белоруски. К Арине Соболенко и Виктории Азаренко добавилась Александра Саснович. Третья ракетка страны оказалась в основной сетке соревнований после снятия испанки Карлы Суарес Наварро. Турнир пройдет с 22 по 29 сентября. Призовой фонд -2,5 миллиона долларов.

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