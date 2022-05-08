Три белоруски выступят в основной сетке теннисного турнира в Риме

Сразу три белоруски выступят в основной сетке на престижном турнире серии ВТА в Риме. Арина Соболенко и вовсе начнет со второго раунда. Виктория Азаренко в первом встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Александра Саснович же преодолела квалификацию сегодня, победив в решающем матче немку Андреа Петкович - 7:5, 6:0.