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Три белоруски выступят в основной сетке теннисного турнира в Риме

Сразу три белоруски выступят в основной сетке на престижном турнире серии ВТА в Риме. Арина Соболенко и вовсе начнет со второго раунда. Виктория Азаренко в первом встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Александра Саснович же преодолела квалификацию сегодня, победив в решающем матче немку Андреа Петкович - 7:5, 6:0.

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