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Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио

Три белорусские легкоатлетки, к сожалению, несмотря на выполненный отборочный норматив на Олимпиаду, все же не выступят на Играх в Токио. Прыгунья в высоту Мария Жодик и спринтеры Анна Михайлова и Кристина Мулярчик стали заложницами правил независимой организации Athletics Integrity Unit, которая борется с негативными явлениями в этом виде спорта. Причина - недостаточное количество допинг-проб, взятых у легкоатлеток после того, как они выполнили олимпийский норматив. В таком же положении оказались еще 20 спортсменок со всего мира.

Олимпийские игры: болеем за наших!

Соревнования легкоатлетов в Токио начнутся завтра, и уже завтра переживаем в турнире по прыжкам в высоту за Максима Недосекова и Дмитрия Набокова - они выступят в квалификации, отобраться в финал попробует завтра и Евгений Богуцкий в метании диска.


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