Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио

Три белорусские легкоатлетки, к сожалению, несмотря на выполненный отборочный норматив на Олимпиаду, все же не выступят на Играх в Токио. Прыгунья в высоту Мария Жодик и спринтеры Анна Михайлова и Кристина Мулярчик стали заложницами правил независимой организации Athletics Integrity Unit, которая борется с негативными явлениями в этом виде спорта. Причина - недостаточное количество допинг-проб, взятых у легкоатлеток после того, как они выполнили олимпийский норматив. В таком же положении оказались еще 20 спортсменок со всего мира.