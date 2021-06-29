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Три белорусские теннисистки начнут сегодня свое выступление на Уимблдоне
В первом круге одиночного разряда Уимблдона сегодня начнут свое выступление три белоруски. Ольга Говорцова сыграет с американкой Коко Вандевеге. Виктория Азаренко поспорит с представительницей Украины Катериной Козловой. А вот Александре Саснович предстоит сразиться с пятикратной чемпионкой Уимблдона Сереной Уильямс. Матчи стартуют ориентировочно в 19:00. Ольга начнет чуть раньше, в 18:30.
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