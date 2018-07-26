Три белорусских футбольных клуба сыграют сегодня в Лиге Европы

Матчи второго раунда квалификации покажет Белтелерадиокомпания. В Солигорске "Шахтер" принимает польский "Лех". В 20:25 прямую трансляцию начнет "Беларусь 2" .

А обладатель Кубка Беларуси "Динамо-Брест" только начинает свой путь во втором клубном турнире континента. На домашнем стадионе брестчане принимают греческий "Атромитос". В 20:40 стартует прямой эфир на "Беларусь 5".