Три белорусские теннисистки сыграют во втором раунде престижного турнира в Дохе

Три белоруски сегодня сыграют во втором раунде престижного турнира категории WTA 1000 в Дохе. Первой на центральный корт выйдет Александра Саснович, в соперницах у нее Онс Жабер из Туниса - 10-я ракетка мира. 17:30 - ориентировочное время начала. Следом здесь же появится Арина Соболенко, посеянная на местных соревнованиях под первым номером, Ализе Корне из Франции будет по другую сторону сетки. Дуэль Виктории Азаренко с американкой Мэдисон Брэнгл стартует около 21 часа.



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