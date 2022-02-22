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Три белорусские теннисистки сыграют во втором раунде престижного турнира в Дохе
Три белоруски сегодня сыграют во втором раунде престижного турнира категории WTA 1000 в Дохе. Первой на центральный корт выйдет Александра Саснович, в соперницах у нее Онс Жабер из Туниса - 10-я ракетка мира. 17:30 - ориентировочное время начала. Следом здесь же появится Арина Соболенко, посеянная на местных соревнованиях под первым номером, Ализе Корне из Франции будет по другую сторону сетки. Дуэль Виктории Азаренко с американкой Мэдисон Брэнгл стартует около 21 часа.
Все встречи - в прямом эфире "Беларусь 5".
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