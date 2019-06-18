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Три дня до старта главного спортивного события лета. "Пламя мира" встретили в Минске

"Пламя мира" - в Минске! Вчера вечером на площадь Государственного флага прибыл символ ІІ Европейских игр. Эстафета преодолела огромный путь из Рима в белорусскую столицу, побывала в семи странах Европы. Внесли факел на площадь Флага трое прославленных белорусских спортсменов: Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова. А принял эстафету трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Все яркие моменты церемонии покажет Надежда Сербиненко.

Еще за два часа до начала церемонии у площади Флага начали собираться ее участники. В числе первых самые дисциплинированные - волонтеры ІІ Европейских игр. 1200 молодых людей и девушек несколько недель репетировали танцевальный флешмоб.

Ближе к девяти вечера начали подтягиваться вип-гости - факелоносцы и звездные послы Игр. С заходом солнца произошел долгожданный и трогательный момент. Три факелоносца: Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова - внесли "Пламя мира" на площадь Флага!



Уже завтра пылающий символ II Европейских игр побывает на предприятиях Минска, а также в Парке высоких технологий.

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А сегодня огонь доставят в Белтелерадиокомпанию. По улице Макаенка факел пронесут ведущие программы "Главный эфир". Стать свидетелем этой торжественной церемонии сможет каждый зритель телеканала "Беларусь 1" и пользователи социальных сетей. Группы Агентства теленовостей будут вести онлайн-стримы.

Завершится эстафета 21 июня на олимпийском стадионе "Динамо".

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