Три дня до старта главного спортивного события лета. "Пламя мира" встретили в Минске

"Пламя мира" - в Минске! Вчера вечером на площадь Государственного флага прибыл символ ІІ Европейских игр. Эстафета преодолела огромный путь из Рима в белорусскую столицу, побывала в семи странах Европы. Внесли факел на площадь Флага трое прославленных белорусских спортсменов: Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова. А принял эстафету трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Все яркие моменты церемонии покажет Надежда Сербиненко.



Еще за два часа до начала церемонии у площади Флага начали собираться ее участники. В числе первых самые дисциплинированные - волонтеры ІІ Европейских игр. 1200 молодых людей и девушек несколько недель репетировали танцевальный флешмоб.



Ближе к девяти вечера начали подтягиваться вип-гости - факелоносцы и звездные послы Игр. С заходом солнца произошел долгожданный и трогательный момент. Три факелоносца: Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова - внесли "Пламя мира" на площадь Флага!