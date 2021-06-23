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Три дзюдоиста представят Беларусь на Олимпийских играх в Токио

Три дзюдоиста представят Беларусь на Олимпийских играх в Токио

Стали известны имена трех белорусских дзюдоистов, которые поборются за медали на грядущих Олимпийских играх. Согласно обнародованному Международной федерацией дзюдо рейтинг-листу, в Токио поедут Дмитрий Миньков (категория 66 кг), Никита Свирид (100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

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