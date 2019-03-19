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Три гандболиста БГК имени Мешкова попали в семерку лучших игроков месяца

В семерку лучших попали три гандболиста БГК: Дарко Джукич, Петар Джорджич и Артем Сельвесюк. В регулярном сезоне брестчане заняли четвертое место. В одной второй Финала четырех, он пройдет 2 и 3 апреля в Бресте, мешковцы сыграют с "Вардаром".

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