Три игрока сборной Казахстана покинули расположение команды

Три игрока сборной Казахстана по футболу покинули расположение команды перед матчем 4-го тура Лиги наций против Беларуси. Среди них и капитан Бауыржан Исламхан - у него травма. Во встрече с Албанией также получили повреждения защитник Александр Марочкин и хавбек Юрий Перцух. Напомним, матч Беларусь - Казахстан пройдет завтра, стартовый свисток в 21:45, прямая трансляция на "Беларусь 5".