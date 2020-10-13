ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Три игрока сборной Казахстана покинули расположение команды

Три игрока сборной Казахстана по футболу покинули расположение команды перед матчем 4-го тура Лиги наций против Беларуси. Среди них и капитан Бауыржан Исламхан - у него травма. Во встрече с Албанией также получили повреждения защитник Александр Марочкин и хавбек Юрий Перцух. Напомним, матч Беларусь - Казахстан пройдет завтра, стартовый свисток в 21:45, прямая трансляция на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все