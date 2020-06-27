Три матча чемпионата страны по футболу внесут изменения в турнирную таблицу розыгрыша

Первыми в 16:30 на газон столичного стадиона "Трактор" выйдут клубы "Минск" и "Шахтер". Затем в 18:30 в Гродно прозвучит стартовый свисток в поединке "Немана" и брестского "Динамо". Подытожит игровой день встреча в Борисове БАТЭ и "Динамо" из Минска. Начало в 20:30. Футбольный марафон весь день в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".