Три медали: белорусские биатлонисты на пьедестале завершили первый этап Кубка Содружества

Три медали в заключительный день первого этапа Кубка Содружества по биатлону. Белорусы триумфально завершили соревнования в Красноярске.



Оба золота масс-старта у семьи Смольских. Динара была лучшей у женщин, а Антон и вовсе на высшую ступень пьедестала поднялся в третий раз (подробности в видео).