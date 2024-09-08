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Три медали: белорусские биатлонисты на пьедестале завершили первый этап Кубка Содружества
Три медали в заключительный день первого этапа Кубка Содружества по биатлону. Белорусы триумфально завершили соревнования в Красноярске.
Оба золота масс-старта у семьи Смольских. Динара была лучшей у женщин, а Антон и вовсе на высшую ступень пьедестала поднялся в третий раз (подробности в видео).
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