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Три медали: белорусские биатлонисты на пьедестале завершили первый этап Кубка Содружества

Три медали в заключительный день первого этапа Кубка Содружества по биатлону. Белорусы триумфально завершили соревнования в Красноярске.

Оба золота масс-старта у семьи Смольских. Динара была лучшей у женщин, а Антон и вовсе на высшую ступень пьедестала поднялся в третий раз (подробности в видео).

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