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Три медали выиграли наши батутисты на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Золото в синхронных прыжках досталось Владиславу Гончарову и Олегу Рябцеву, а также Марии Махаринской и Анне Гончаровой. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира.

Глава государства также выразил признательность тренерскому составу во главе с Ольгой Власовой.

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