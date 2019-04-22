Три медали выиграли наши батутисты на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Золото в синхронных прыжках досталось Владиславу Гончарову и Олегу Рябцеву, а также Марии Махаринской и Анне Гончаровой. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира.



Глава государства также выразил признательность тренерскому составу во главе с Ольгой Власовой.