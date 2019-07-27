Три медали завоевали белорусские спортсмены в заключительный день летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который принимает Баку. Две награды принесли легкоатлеты. Роман Хартанович стал чемпионом в метании диска, а Дмитрий Савин выиграл серебро в стипль-чезе на 2 тысячи метров. Золото фестиваля досталось и нашим теннисисткам. Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич стали чемпионками в парном разряде. Всего в копилке сборной Беларуси на данный момент 14 наград: 6 золотых, 2 серебра и 6 бронзовых.